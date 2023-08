Dalia Kaddari non fa il miracolo, ora occhi puntati alle staffette 4x100

Serviva più di un'impresa a Dalia Kaddari per arrivare in finale nei 200 metri e in questa occasione non ha fatto il miracolo. Ha chiuso a 22 secondi e 75, quindi a 11 centesimi dal suo record personale.

"Se avessi avuto un'altra corsia avrei avuto dei punti di riferimento,” ha detto la velocista di Quartu Sant'Elena. “Ho fatto la mia gara, chiaramente non era il tempo che mi aspettavo”.

Kaddari ha subito una chance per tornare a brillare, nella staffetta di stasera, la 4x100. Per quella degli uomini il tecnico azzurro Filippo Di Mulo ha anticipato la presenza nel quartetto azzurro solo di Marcell Jacobs. Sceglierà all'ultimo. Per cui sperano di scendere in pista anche l'oristanese Lorenzo Patta e il sardo brianzolo Filppo Tortu, nonostante la prestazione opaca nei 200 metri.

Intanto il quarto atleta sardo a questi mondiali di atletica, Andrea Agrusti, nella 35 kilometri di marcia ha concluso quindicesimo, secondo degli italiani dopo il campione olimpico Massimo Stano, settimo. Il ventisettenne sassarese ha chiuso con il tempo di 2 ore, 30 minuti e 31 secondi, a soli 16 secondi dal suo primato personale. Alla luce dell'inizio di stagione travagliato, Agrusti non ha rimpianti, ha dato tutto.



L'intervista nel servizio è stata realizzata dall'inviata Rai Elisabetta Caporale.