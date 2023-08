Cagliari, cercasi attaccante: si scalda la pista Colombo

Dopo il 2-0 contro l'Olbia al Trofeo Sardegna, il 4-1 contro la primavera della Roma e il 3-0 con la Juventus Next Gen, nuovo test per i ragazzi di Ranieri questo pomeriggio alle 17 a Châtillon, contro il Como degli ex Faragò e Cerri.

Con i muscoli appesantiti dalle doppie sedute, i risultati a questo punto contano davvero poco. Ma l'ultima amichevole valdostana, sotto gli occhi del presidente Giulini, servirà, ad esempio, per valutare l'intesa della coppia Makoumbou -Sulemana, il nuovo motore del centrocampo rossoblù. C'è curiosità anche per Shomurodov. A lui Ranieri potrebbe concedere qualche minuto, anche se con la preparazione è indietro e potrebbe avere più spazio nel prossimo test, quello di sabato contro il Brest in Francia.

Sul fronte mercato, l'arrivo di Palomino, dall'Atalanta è più vicino. Si attendono solo le ultime limature. Ma serve subito un attaccante: Lapadula, infortunato, non potrà scendere in campo prima di novembre. E anche Mancosu è out per almeno un mese e mezzo. Al momento, quindi, si scalda la pista che porta a Lorenzo Colombo, 21 anni, cartellino del Milan e nell'ultimo anno in prestito al Lecce, dove ha collezionato 33 presenze e segnato cinque gol. Il Cagliari abbasserebbe l'età media in attacco e Colombo troverebbe in Ranieri un maestro in grado di farlo crescere.