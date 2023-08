Victoria, la campionessa di paracanoa che vuole solo l'oro. Prossimo obiettivo: Los Angeles 2028

Victoria Pistis Shablova, 30 anni, nata in Bierolussia, a 12 anni ha dovuto affrontare un terribile incidente che le ha portato via il papà e l'uso delle gambe. “Ma quell'esperienza mi ha reso più forte”, racconta nell'intervista alla Tgr Sardegna, di ritorno dai Mondiali di paracanoa in Germania dove ha conquistato l'oro nella 200 metri. Atleta della Lega Navale di Cagliari, città dove vive da 15 anni, ora si allena per un traguardo ancora più grande.