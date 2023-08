In Sardegna un agosto in musica, dai Verdena ai Black Eyed Peas

Non solo i Placebo. Il programma agostano dei concerti nell'isola accontenta i gusti più diversi e tutte le età.

Ad alghero il festival Abbabula si apre il 4 con due pietre miliari del rock italiano: I bergamaschi Verdena, e i toscani Zen Circus, a cui seguirà l'11 il cantautore romano Mannarino con il suo live concept Corde 2023. Lo scenario suggestivo delle tombe dei giganti di Siddi farà da cornice il 5 agosto alle canzoni di Tosca, mentre il 9, la tenuta dell'Agnata a Tempio Pausania ospiterà l'omaggio a Fabrizio De Andrè di Malika Ayane. Tripletta per Eugenio Finardi, l'8 a Santadi, il 9 a Valledoria, il 18 ad Aglientu.

Nei giorni di Ferragosto a farla da padrone sarà come sempre il red Valley di Olbia, con alcuni dei nomi più in voga del momento. Si parte il 13 con Pinguini Tattici Nucleari, Levante e Madame, poi il 14 l'atteso concerto dei Black Eyed Peas.

Menù ricchissimo anche il 15 con Articolo 31, Elodie, Salmo e Tananai. Mentre per i nostalgici Pula propone il funkie italiano dei Dirotta su Cuba. Tanti i nomi di richiamo anche nella seconda metà del mese: da Mr. Rain, ad Alghero il 16, a Irama che farà scatenare Budoni il 17. Chiusura a Cagliari con due protagonisti degli anni Novanta: il 24 agosto Ron ripercorrerà i suoi 50 anni di carriera a Marina Piccola, mentre l'8 settembre il Lazzareto ospiterà la cantautrice e batterista Marina Rei.