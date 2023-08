Caro voli e continuità, il governo convoca le compagnie

L'estate del caro voli e delle polemiche. Del decreto del governo che blocca i prezzi ma anche del braccio di ferro - tuttora in corso - con le compagnie low cost. Mentre Ryanair minaccia di ridurre drasticamente i voli da e per l'Isola, la Commissione Trasporti della Camera è al lavoro per riaprire la trattativa. Sullo sfondo il rebus continuità territoriale. Un tavolo è già stato convocato per settembre spiega il presidente della commissione Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia. Un modello da rivedere anche per Francesca Ghirra, componente della Commissione Trasporti della Camera e deputata di Alleanza Verdi Sinistra

