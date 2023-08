Dalia Kaddari vola in semifinale nei 200 metri, tra emozione e commozione

Si è qualificata alle semifinali con ampio margine, Dalia Kaddari: ha chiuso la sua batteria al quarto posto. Ottimo il tempo, 22"67. Appena 3 i centesimi in più rispetto al suo primato personale, tra emozione e commozione.

“Emozione e tanto riscatto," ha detto la velocista quartese all'inviata Rai Elisabetta Caporale. "La stagione non è iniziata come volevo, però era qua che io volevo uscire, fare il mio, ci credevo tanto e volevo fare il mio personale, ci sono vicina e sono davvero tanto felice”.

Filippo Tortu, invece, è incappato in una giornata storta. Si è fermato a 20''46 ed è stato eliminato. Non un ottimo tempo per il 25enne brianzolo di origini sarde che ha un personale di 20''10 e l'anno scorso a Eugene aveva sfiorato il pass per la finale.

“Avrei dovuto fare molto meglio,” ha detto ai microfoni della Rai. "Quando sbagli i primi cento metri gli ultimi puoi essere forte quanto vuoi ma non ti riesci a inventare nulla".

Archiviata questa gara, resta però la staffetta, che è nel cuore di Tortu e per la quale vuole assolutamente dare un contributo determinante.