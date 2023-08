Al teatro Doglio di Cagliari in scena "Un discreto protagonista"

La loro ricerca secondo quanto affermato dagli autori gira intorno al tema del vuoto come stato fisico e in termini esistenziali. Il tempo, l’assenza, il denso, il rarefatto sono la materia di "Un discreto protagonista" performance andata in scena al teatro Doglio di Cagliari.

Immerse in una pagina bianca, le figure dei due danzatori Damiano Ottavio Bigi e Lukasz Przytarski entrano in relazione e in collisione, sviluppando movimenti che si sovrappongono in un gioco continuo di riflessione e rispecchiamento che conduce nella dimensione simbolica del doppio. Fritz Company che firma la performance è composta da Alessandra Paoletti e Damiano Ottavio Bigi, impegnati in un percorso creativo e pedagogico che muovendosi tra danza, teatro e arti visive, fa incontrare danzatori e artisti provenienti da esperienze e culture differenti.

Performance maturata nel 2020, "Un Discreto Protagonista" è il racconto di un istante nel quale equilibrio e simmetria si rompono per dare inizio al tempo; questa esplorazione secondo gli autori conduce in due mondi solo apparentemente distanti: scienza e miti di fondazione che si incontrano nel processo di ricerca sull’origine del mondo.