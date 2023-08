In vendita il farmaco contro la depressione post parto. Frutto delle ricerche di Graziano Pinna

Ci sono gli studi dello scienziato di Oristano Graziano Pinna alla base di un nuovo farmaco, appena messo in commercio negli Stati Uniti, che cura in 2 settimane la depressione post parto. Una scoperta di portata mondiale che offre speranze concrete anche per la cura della depressione maggiore e di altri disturbi.

Il via libera della FDA americana, la Food and Drugs Administration, è arrivato solo pochi giorni fa. Si tratta della prima e più importante applicazione pratica delle ricerche di uno scienziato di Oristano che da anni vive a Chicago. Rispetto ai farmaci tradizionali, la molecola nata dagli studi di Graziano Pinna all'università dell'Illinois, agisce prima e meglio.

Da queste ricerche nasce una speranza concreta anche per una cura definitiva della depressione maggiore. E di altri disturbi. Anni di studio per arrivare a questi risultati per questo scienziato che ancora si commuove quando parla della sua Sardegna.