Incendio in un'azienda agricola non lontana dal centro di Fonni. Nessuna pista viene esclusa dagli inquirenti, neanche quella dolosa. Foraggio e vari trattori sono finiti avvolti dalle fiamme. Per arginare il rogo è stato necessario l'impiego di quattro squadre di Vigili del fuoco e di una decina di mezzi, tra cui un elicottero.