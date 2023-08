Frecce Tricolori, a Cagliari la visita dei piloti al reparto di pediatria dell'ospedale Brotzu

Saluti affettuosi e qualche piccolo regalo per ricordare a lungo un incontro speciale. I piloti delle Frecce Tricolori hanno fatto visita ai bambini ricoverati in pediatria all'ospedale Brotzu. "Regalare loro un piccolo sorriso, un momento di relax, anche ai genitori, per noi è stata una grandissima soddisfazione," ha detto il comandante dell'Aeronautica Regione Sardegna, Generale di brigata aerea Davide Marzinotto. E il gesto è stato molto apprezzato anche dal personale ospedaliero che segue i bambini, come ha spiegato il medico di guardia Alessandro Muscas: "Delle figure così di rilievo li fanno sentire importanti, ringraziamo molto chi ha organizzato la visita".

Intanto grande attesa per l'esibizione delle Frecce Tricolori in programma domenica con inizio alle 18 al Poetto di Cagliari per celebrare i cento anni dell'areonautica militare.

Le interviste sono state realizzate da Nicola Corda