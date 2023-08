I Candelieri, la Festa Grande di Sassari, la città ha sciolto il voto alla Vergine Assunta

Sassari ha sciolto il voto alla Madonna Assunta che liberò la città dalla peste a metà del Seicento. Il secolare ringraziamento è la festa grande della città che si identifica con la Discesa dei Candelieri. I 13 ceri votivi hanno seguito il tradizionale percorso che li conduce da Piazza Castello fino alla chiesa di Santa Maria. A metà del Corso la tappa in cui avviene l'evento laico più caratteristico della festa. L'incontro al Palazzo di Città fra la Municipalità e il Gremio dei Massai col brindisi augurale a zent'anni. Lo stesso che si scambiano i sassaresi in questa giornata. Al termine, l'uscita del sindaco accompagnata, come avviene ormai da decenni, da fischi e applausi, da molti ritenuti un giudizio popolare sul governo della città, ma si discute sempre della spontaneità della scena e sull'intensità della critica o dell'approvazione.

Negli ultimi quattro anni, sono una volta la Faradda si è svolta senza variazioni rispetto all'immutabile programma. Nel 2020, a causa della pandemia, i Candelieri vennero trasferiti in chiesa la notte precedente affinchè si svolgesse solo il rito religioso. L'anno successivo, furono allentante le misure anticontagio: nessuna discesa ma si consentì che i Gremi facessero danzare i candelieri sul sagrato prima dell'ingresso a Santa Maria. Lo scorso anno tornò la classica discesa. Quest'anno, a causa di lavori non rinviabili per motivi sicurezza dell'edificio, per la prima volta, la Faradda è terminata all'esterno della Basilica.