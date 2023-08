I programmi regionali della domenica su Rai Tre: speciale dedicato ai Rossoblù

Domenica alle 9:30 su Rai Tre andrà in onda lo speciale, in edizione integrale, "Rossoblù una squadra un'isola", un programma di Bepi Vigna con Elio Turno Artemalle, curato da Donatella Meazza.

Dalle prime partite allo stallaggio Meloni nel 1920, ai giorni dello scudetto del 1970; dalla retrocessione in serie c, fino alla rinascita e alle imprese in Europa; dalle imprese di Fradelloni a quelle di Riva e Zola.

La storia del Cagliari calcio, viene rievocata attraverso i ricordi di giornalisti e tifosi, con immagini d'epoca e testimonianze dei principali protagonisti.

Il viaggio lungo cent'anni di una squadra nella quale ha finito per identificarsi un'intera isola.

Con interventi di Piero Marras, Franciscu Sedda, Luca Telese, i tifosi del centro coordinamento Cagliari club, Valerio Vargiu, Bruno Corda, Giorgio Soro, e i calciatori Tomasini, Greatti e Reginato.