Imprese artigiane e turismo, legame da valorizzare

Oltre 6.600 imprese, più di 16.000 i dipendenti impiegati, per un settore che va al di là dei tradizionali ambiti specificatamente turistici dell'accoglienza e della ristorazione, per spaziare dalle lavorazioni artigiane di ferro e marmo, alle produzioni di gioielli, ceramiche e tessuti. Un comparto in buona salute, quello delle imprese artigiane sarde che lavorano con i vacanzieri, stando ai dati diffusi dall'ufficio studi di Confartigianato, che però rileva come quello che manchi sia un'azione coordinata di promozione che integri tutto in patrimonio dell'isola, cultura e paesaggio, ma anche quelle produzioni di qualità che identificano la Sardegna nel resto d'Italia e nel mondo.