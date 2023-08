Carenza di voli, Ita si difende

Tra ritardi, cancellazioni e biglietti introvabili, durante l'estate a Ita Airways non sono state risparmiate critiche e attacchi. All'ex compagnia di bandiera però il ruolo di parafulmine non piace. Tra il primo agosto e il 3 settembre, fa sapere la società, per rispondere al forte aumento della domanda di voli in continuità, sono stati programmati 222 collegamenti aggiuntivi tra la Sardegna e la Penisola rispetto a quanto previsto dal decreto sugli oneri di servizio. Quasi 37 mila i posti in più messi a disposizione tra Cagliari e Alghero. Considerando solo il periodo dal 25 agosto al 3 settembre, sottolinea Ita, sono stati programmati 76 voli aggiuntivi: di questi, 42 sono stati messi a disposizione all'ultimo per far fronte all'altissima percentuale di riempimento degli aerei. Un modo come un altro per dire che la compagnia ha fatto tutto il possibile, tenuto conto della flotta disponibile, per venire incontro alle esigenze di mobilità dei sardi, in stretto contatto con gli uffici della Regione. Restano i limiti di un modello che la giunta Solinas punta a cambiare attraverso il confronto ai massimi livelli con la commissione europea. L'obiettivo è quello di strappare nuove e migliori regole per il bando sulla continuità che dovrà essere pubblicato tra poco più di un anno.