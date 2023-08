La Bastida di Sorres: identità, rievocazione storica e turismo di qualità

Non solo mare: in Sardegna turismo è anche cultura.

A Borutta, nel Meilogu, si è svolta la rievocazione storica della Bastida di Sorres, giunta alla 12esima edizione.

Gruppi in costume sono arrivati da ogni angolo dell’isola e perfino dalla Spagna, per mettere in scena il vittorioso assedio dell’armata sardo-genovese guidata dai Doria all’antico borgo, oggi scomparso, che nella prima metà del Trecento sorgeva attorno all’abbazia romanica, e costituiva un possedimento strategico degli Aragonesi in Sardegna.

Per tre giorni, nell’area accanto all’antica cattedrale, è stato montato un accampamento medioevale. I cavalieri si sono esibiti in prove di abilità con la lancia, mentre gli arcieri si sono cimentati in una gara di tiro con l’arco.

Le botteghe artigiane hanno invece riprodotto la vita quotidiana: dai ricami sui tessuti alle icone sacre, fino ai primi rudimentali occhiali; senza dimenticare musica e danze.

Presenti a Borutta anche alcuni artisti, in costume o dell’epoca contemporanea, che hanno intrattenuto residenti e turisti.