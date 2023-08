Staffetta 4x100, l'Italia vola in finale

Una serata da ricordare per l'atletica italiana, con due strepitosi risultati dellE staffettE 4 x 100 maschile e femminile che conquistano entrambe la finale ai mondiali di Budapest. I sardi Lorenzo Patta - 9" 24 in curva - e filippo Tortu (9" in ultima frazione) con Marcell Jacobs e Roberto Rigali si classificano primi, davanti a Sudafrica e Gran Bretagna, in 37"65: miglior crono dell'anno a livello mondiale, il secondo migliore di sempre per gli italiani - a quindici centesimi dal 37,50 delle olimpiadi di Tokyo, con cui gli azzurri si aggiudicarono - l'oro. Una soddisfazione dopo i risultati deludenti degli scorsi giorni

Volano anche le ragazze della 4x100 che portano a casa la terza finale mondiale consecutiva, e il nuovo record italiano. Con un tempo di 42"14 centesimi la velocista di quartu Dalia Kaddari con le compagne Zaynab Dosso, Anna Bongiorni e Alessia Pavese polverizza il primato precedente (42"71 un anno fa). Davanti a loro nella seconda batteria soltanto gli Stati Uniti e la Costa d'Avorio. UNa rivalsa anche per Dalia, che corre in 10" 03.