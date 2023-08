Nuove volumetrie per gli alberghi, via libera in commissione

I nuovi alberghi a cinque stelle potrebbero ricevere un aumento volumetrico del 25 per cento, quelli esistenti del 15 - anche nella fascia dei trecento metri dal mare. Il correttivo in un emendamento della Giunta che sarà discusso in aula appena ripartiranno i lavori sul collegato alla finanziaria.

Nel servizio le interviste a Giuseppe Talanas, presidente della commissione governo del territorio; Stefano Deliperi, presidente del Gruppo d'intervento turistico e a Pierpaolo Tilocca, presidente regionale dell'Associazione nazionale costruttori.