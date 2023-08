A Nuoro un progetto per far conoscere il Monastero delle Carmelitane Scalze

Un libro dedicato, audio guide, visite speciali e una nuova segnaletica stradale per accompagnare cittadini, fedeli e turisti alla scoperta di un eccezionale complesso monumentale nuorese, ancora poco noto. Si svilupperà nei prossimi mesi il progetto della Pro Loco per valorizzare e rendere in parte accessibile il Convento di clausura delle Carmelitane Scalze, realizzato tra il 1991 e il 1994 sul colle di Cucculìo dall'architetto francese Savin Couelle, conosciuto soprattutto per le sue ville in Costa Smeralda.

Elementi che si ritrovano nel convento e nella sua suggestiva chiesa Mater Salvatoris, a cui l'artista Tiziana Lorenzelli ha voluto donare anche una nuova opera d'arte sacra, un crocifisso in lamine d'oro che dialoga con le vetrate piene di luce volute da Couelle.