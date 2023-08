Salmo, il corpo mi sta chiedendo di fermarmi

L'ultima performance del rapper Salmo è andata inscena sul palco del Red Valley Festival di Olbia, la sua casa, ospite delle serata di Ferragosto solo per un dj set. "Ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30. Ve lo dovevo!", così scrive Maurizio Pisciottu, 39 anni, sulla sua pagina social annunciando l'inevitabile stop. "Ora ho un serio problema alla gola. Ieri ho avuto un mezzo collasso, il corpo mi sta chiedendo di fermarmi".

Così tutte le successive date del tour sono state cancellate. Sulle pagina del sito della vendita online si comunica che che per motivi di salute le date dei concerti fino al 2 settembre sono tutti annullati.

Eppure il Summer Tour del rapper gallurese era partito infiammando oltre settemila fan il primo luglio alla Fiera di Cagliari. Ma già a fine luglio, Salmo aveva avuto un brutto incidente che gli aveva fatto saltare le date siciliane. Ora il problema alla gola che lo ha costretto cancellare sette date.

Per il momento restano confermati il dj set previsto l'8 settembre al Dreamland Music Festival di Sondrio e le date previste il 10 settembre al Decibel Open Air Festival di Firenze e il 23 settembre al Marrageddon Festival di Milano.