Sardegna, indagini a tappeto sui roghi

Vanno avanti senza sosta, a stretto contatto con le procure, le indagini del Nucleo investigativo del Corpo forestale regionale per individuare cause e responsabili dei roghi che tra il 5 e il 7 agosto hanno colpito l'Isola. Massimo il riserbo da parte degli inquirenti, ma sembra ormai confermata la mano dell'uomo dietro a molti degli incendi divampati. A Posada è quasi certa la pista dolosa, sono state escluse le ipotesi di un evento colposo o accidentale. In queste ore, attraverso immagini, mappatura del territorio e testimonianze, si sta completando la ricostruzione della dinamica, a partire dal primo focolaio segnalato a Oreo, domenica pomeriggio, dai Barraccelli. Le indagini vanno avanti anche per gli altri roghi, da Muravera a Castiadas, da Quartu Sant'Elena a Gairo, fino al Sulcis. Sono stati già ritrovati diversi inneschi. Intanto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che alza la pena minima per chi causa un incendio boschivo da quattro a 6 anni di reclusione, in caso di dolo, da 1 a due se c'è solo colpa. Il testo prevede poi un aumento di pena da un terzo alla metà se l'incendio è commesso con abuso di poteri, in violazione dei propri doveri nella prevenzione o al fine di trarne profitto per se o per altri. Nell'Isola, storicamente, circa il 60 per cento degli incendi sono dolosi, il 30 per cento colposi, degli altri la causa è indefinita.