Hybris, il nuovo spettacolo del duo RezzaMastrella a Guspini

Dopo il debutto al Festival di due Mondi di Spoleto nel 2022 e i sold out in tutti teatri dove è stato tra Roma, Milano e Bologna, la coppia di performer di Anzio, arriva il 3 agosto in Sardegna all’interno della rassegna A innantis 2023 nel borgo minerario di Montevecchio, a Guspini, con lo spettacolo coprodotto da La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello e dal Teatro di Sardegna: Hybris è un'indagine attorno al rapporto tra natura e cultura, sull'esistenza dell'uomo, sulla sua tracotanza.

Vincitori del Leone d’oro alla carriera per il Teatro alla Biennale di Venezia, Rezza-Mastrella hanno sempre firmato a quattro mani l'ideazione e il progetto di opere irriverenti e divertenti, anarchiche e surreali, fin dal 1987.

Nel servizio l'intervista all'autore perfomer Antonio Rezza