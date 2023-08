Nuovi casi covid: raddoppiati ma meno gravi

In Sardegna, come nel resto d'Italia, il Covid ritorna a fare capolino con un colpo di coda estivo che lascia a casa con influenza, mal di testa e mal di gola. Nessun allarme dicono gli esperti, ma è bene essere prudenti adottando le note precauzioni anticontagio come spiega il direttore del laboratorio di Microbiologia dell'AOU Duilio Casula di Monserrato Ferdinando Coghe.