L'antica civiltà sarda a scuola: arriva una proposta di legge

Pressoché assente dai libri di scuola e spesso poco conosciuta dagli stessi sardi, l'antica civiltà sarda come insegnamento nelle scuole è la nuova iniziativa dell'associazione Sardegna verso l'Unesco. La proposta di legge presentata oggi in Consiglio Regionale è sostenuta dall'Anci con l'adesione di quasi 200 sindaci, un'occasione di sviluppo e crescita per i paesi dell'interno.

Nel servizio il presidente dell'associazione Sardegna verso l'Unesco Pierpaolo Vargiu e i due presidenti dell'Anci Emiliano Deiana e Alberto Urpi