Scuola, ai nastri di partenza tra nuove sfide e problemi annosi

Ultimi giorni di agosto dedicati agli esami di riparazione, poi dal primo settembre prendono il via i lavori in vista della ripartenza del nuovo anno scolastico 2023-24 con la convocazione del collegio dei docenti. Si comincia in tutte le scuole di ogni ordine e grado giovedì 14 settembre e si andrà avanti fino al 7 giugno 2024, mentre le scuole dell'infanzia protrarranno le lezioni fino al 29 giugno. Dal punto di vista organizzativo, l'anno riparte con nuove sfide, come l'attuazione dei progetti previsti dal Pnrr, ma anche con problemi arcinoti come la carenza di organico, in particolare dei dirigenti scolastici. Su 270 autonomie, l'Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato 49 reggenze: ciò significa che 49 presidi hanno in carico due istituti, come spiega Massimo De Pau presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi.