Scuola, rincari a due cifre

Complice l'inflazione continua a salire il costo del corredo scolastico. Secondo Adiconsum per zaini, astucci, diari e quaderni si pagherà fino al 12% in pIù, per i libri il 4%.

Libri di testo e zaini, ma anche diari, astucci, dizionari, quaderni. A due settimane dal rientro in classe comincia per molte famiglie la caccia all'occorrente per la scuola, che anche quest'anno rischia di rivelarsi un salasso.

In base alle stime di adiconsum la spesa complessiva per ciascuno studente può toccare i mille euro. Con l'impennata dell'inflazione i tetti fissati dal ministero non sono infatti bastati ad arginare il prezzo dei libri, salito di un ulteriore 4% secondo l'associazione. Ma a crescere sono soprattutto i costi di cancelleria e zaini - in media del 10-12% - gonfiati anche dal successo di cartoni animati, influencer, squadre di calcio, di cui spesso portano il marchio.

Risparmiare tuttavia è possibile. Fare acquisti mirati e di qualità, che non seguano le mode approfittare di offerte e promozioni, e quando possibile scegliere libri usati e ebook: Sono le buone pratiche consigliate da adiconsum. In questo modo - sottolinea l'associazione - i costi scendono anche del 30 - 40%.