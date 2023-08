"Oncoematologia e Centro trapianti tornino al Brotzu"

La proposta di un ritorno dell'Oncoematologia pediatrica e del Centro trapianti è stata ribadita e largamente sostenuta nell'incontro "Difendiamo i reparti, difendiamo la sanità pubblica", organizzato da genitori, anestesisti, Tribunale per i diritti del malato e Comitato per la difesa della sanità pubblica. Obiettivo: discutere i problemi del Microcitemico, esplosi l'ultima volta due settimane fa con i ritardi sulla rimozione dei cateteri venosi dei bambini. I problemi non riguardano però solo l'anestesia pediatrica ma anche l'assenza di strutture come chirurgia e cardiologia pediatrica, studi clinici, laboratori e farmacia, che il Brotzu continua a fornire con convenzioni giudicate insufficienti. Il rischio è anche la chiusura del Centro trapianti. Si attende dunque dall'assessorato alla sanità la convocazione di un tavolo tecnico.

Nel servizio le interviste a Francesca Ziccheddu, portavoce dell'Associazione sarda genitori Oncoematologia pediatrica, Giorgio Pia, coordinatore regionale Tribunale del malato, Francesca Marras, rappresentante degli anestesisti Aaroi Emac e l'intervento dell'ex Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu