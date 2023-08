Scontro sul tetto alle tariffe dei biglietti aerei per Sicilia e Sardegna

Una misura illegittima, da eliminare. In caso contrario Ryanair sarà costretta a tagliare le frequenze verso le isole. Così l'amministratore delegato Eddie Wilson attacca il decreto del governo che introduce un tetto alle tariffe dei biglietti per Sicilia e Sardegna. "Se non cambia privilegeremo la Spagna", minaccia l'ad, che come esempio cita proprio il caso di Alghero, per cui tramonterebbe l'ipotesi di nuovi voli invernali. Wilson respinge al mittente anche l'accusa di aver fatto cartello con altre compagnie e liquida come fantasie "da Netflix" algoritmo e profilazione. Da Bruxelles arriva intanto una richeista di chiarimenti. Normale prassi per il ministero delle imprese e del made in Italy che apre a modifiche, ma rivendica la misura. "Bisogna tener conto degli svantaggi dell'insularità - sottolinea anche il presidente della Commissione trasporti della Camera Salvatore Deidda - senza un freno ai prezzi il rischio è di falsare la concorrenza", chiarisce. "Le parole di Wilson sono inaccettabili, spero però non abbia ragione sull'impatto del decreto sulle norme europee" , commenta invece il deputato pd Silvio Lai. Mentre l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro puntualizza: "Il tetto tariffario per i non residenti è previsto nei voli in continuità a cui Ryanair non è interessata, trovo dunque pretestuoso minacciare la fuga dalla Sardegna". Ma aggiunge, "sono convinto che con l'approvazione in consiglio del taglio dei costi aeroportuali per l'apertura di nuove rotte Ryanair non solo resterà nell'isola ma terrà fede all'impegno di portare oltre un milione di passeggeri in più l'anno".