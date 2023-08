Turismo: a Posada e Siniscola prenotazioni in aumento nonostante l'incendio

Nonostante alcuni turisti abbiano preferito rinunciare alle loro vacanze in Sardegna, gli operatori turistici di Posada e Siniscola non sembrano aver riportato troppi danni dal grande incendio di domenica, come spiega il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò.

Ad aiutare la tenuta del turismo è stato il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei volontari, ma anche le nuove abitudini dei vacanzieri, sempre più last minute.