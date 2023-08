Luna Rossa, riprendono gli allenamenti a Cagliari

È di nuovo il golfo degli Angeli e il vento della Sardegna a fare da cornice per gli allenamenti del team Luna Rossa in vista delle prime America's Cup World Series in programma in Spagna a metà settembre.

Dopo le prime due sessioni di training a luglio a Barcellona a bordo dell’AC40 per prendere confidenza con lo specchio d’acqua dove si svolgerà la 37^ America’s Cup nel 2024, l’equipaggio dello skipper Max Sirena ha ripreso gli allenamenti a Cagliari: qui si sta lavorando per arrivare a costruire l’AC75, ovvero lo scafo che vedremo effettivamente all’opera il prossimo anno nelle acque di Barcellona per cercare di strappare la Vecchia Brocca a Team New Zealand.

Nelle prossime settimane il team prevede di navigare a sessioni alterne tra Cagliari e Barcellona e rimarrà in Spagna sino alla fine delle America’s Cup World Series di Vilanova i la Geltrú, previste dal 14 al 17 settembre.