Violenza di genere, l'appello degli psicologi: "Rischio assuefazione. Si intervenga nelle scuole"

L'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna lancia l'allarme sulla sequenza di violenza che sempre più spesso ha come artefici degli adolescenti. Per questo, come spiega nell'intervista la vicepresidente Luisa Puggioni, è necessario intervenire sulla formazione attivando un sistema di ascolto delle scuole da parte dei professionisti, che abbiano la capacità di cogliere i segnali di malessere e supportare le famiglie. “Necessaria una legge regionale ad hoc”, è l'appello della categoria.