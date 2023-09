Processo per l'omicidio Fara, confermato l'ergastolo per Dettori

La corte d'Assise d'Appello di Sassari ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Dettori, il 27enne accusato di aver ucciso a martellate il barista Antonio Fara la sera del 22 aprile del 2021. Rigettata la richiesta del legale dell'imputato di non ammettere agli atti la perizia psichiatrica con la quale il ragazzo è stato dichiarato capace di intendere e di volere. Per l'avvocato difensore l'esame è stato condotto in maniera frettolosa e i risultati sarebbero incompatibili con quelli ottenuti dalle perizie effettuate nel carcere di Uta, dove il 27enne è detenuto.