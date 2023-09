A Cagliari la prima nave sfuggita al blocco di Odessa dopo lo scoppio del conflitto

E' attraccata ieri alle 17.20 al porto canale di Cagliari la nave portacontainer Joseph Schulte, battente bandiera di Hong Kong, (come potete vedere nel video) bloccata nel porto di Odessa dal 23 febbraio 2022, dopo lo scoppio della in Ucraina. E' il primo cargo che è riuscito ad arrivare in un porto occidentale utilizzando un corridoio temporaneo che, secondo quanto riferito dal ministro delle Infrastrutture ucraino Olexsandr Kubrakov, è stato aperto l'8 agosto scorso e che sarà utilizzato per evacuare le navi civili bloccate da un anno e mezzo a causa del conflitto in alcuni porti del Mar Nero. Sempre secondo la stessa fonte, si tratta della prima nave a lasciare il porto di Odessa dal 16 luglio, dopo la scadenza dell'accordo sull'esportazione del grano non rinnovato con la Federazione Russa. L'esistenza di questo nuovo corridoio temporaneo per ora è stata confermata solo da fonti governative ucraine.

La Joseph Schulte con 2114 container a bordo e 30mila tonnellate di carico ha fatto scalo nel porto di Istanbul, in Turchia, prima di fare rotta per la Sardegna, come risulta dai siti internazionali che tracciano i percorsi delle navi. Per ora non si conosce il contenuto del carico, anche se Kubrakov nel suo lungo comunicato postato sui social media parla anche della presenza a bordo di prodotti alimentari.