A Siniscola l'omaggio agli emigrati

Siniscola ha deciso di rendere omaggio ai numerosi emigrati sardi che hanno lasciato l'isola in cerca di una vita migliore. Grazie all'iniziativa dell'associazione Auser, è stato inaugurato il monumento: una lastra di granito su cui è stato dipinto un murales. Un riconoscimento per tutti quei sardi emigrati che non sono più tornati.

Nel video l'intervista al promotore dell'iniziativa, Giuseppe Murru.