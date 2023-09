Anche in Sardegna riparte la scuola, fra mille problemi

Riaprono, tra oggi e giovedì, le scuole sarde: 180mila gli studenti di primarie, medie e superiori dell'isola.

I sindacati, anche quest'anno, denunciano le carenze di personale, sia docente sia Ata, amministratitvo, tecnico e ausiliario.

Fra gli esempi di una ripartenza difficile, la vicenda delle elementari di via Stoccolma, a Cagliari, dichiarate inagibili. Stamattina un piccolo gruppo di bambini, accompagnato dai genitori, si è presentato ai cancelli. Le famiglie hanno chiesto ancora una volta certezze sull'avvio delle lezioni, magari nelle vicine scuole medie.

L'idea delle tende nei cortili pare accantonata, è sempre più probabile che i piccoli studenti siano trasferiti all'Italo Stagno, a Is Mirrionis. Ma i genitori non ci stanno. E stamattina una mamma ha persino chiamato i carabinieri, per ribadire che "la scuola è un diritto".

Un caso definito "emblematico" dalla garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Carla Puligheddu, in un appello agli enti locali. "La scuola deve essere al centro dell'azione amministrativa" - ha detto - perché è il luogo dove si formano le personalità dei cittadini di domani.

Nel servizio, le interviste a Francesca D'Agostino, Flc Cgil Cagliari, e a Susanna Serra, Cisl Scuola Cagliari.