Adiconsum contro Aeroitalia: ''Pratica commerciale scorretta''

Pratica commerciale scorretta: con questa accusa Adiconsum Sardegna ha presentato un esposto all'antitrust e all'autorità di regolazione dei trasporti contro la compagnia Aeroitalia.

Anziché rimborsare i passeggeri che rinuncino alla partenza, la compagnia starebbe invece offrendo dei voucher da utilizzare entro un anno.

Si tratterebbe quindi di mancato rispetto delle disposizioni in merito alla continuità territoriale e di una pratica commerciale non corretta, come segnalato anche alla regione e al ministero dei trasporti.