Ascanio Celestini a Zuri: monologo sulla Storia e la memoria

Grande pubblico ieri sera (9 settembre) nella piccola frazione di Zuri per uno degli eventi estivi promossi dalla associazione culturale Antonio Gramsci di Ghilarza.

Ascanio Celestini ha portato in scena il monologo "Radio clandestina. Roma, le Fosse Ardeatine, la Memoria" tratto dal testo di Alessandro Portelli "L'Ordine è già stato eseguito".

A vent'anni dal debutto l'opera induce a riflettere sul significato della storia e della memoria a partire da uno degli episodi più tragici dell'occupazione nazista in Italia. Un appuntamento che riporta l'attualità degli scritti del grande intellettuale Antonio Gramsci come dice lo stesso Celestini.