Discriminazione di genere, la firma del protocollo a Villa Devoto

Oggi alle 11 a Villa Devoto - Sala Emilio Lussu - la cerimonia di firma del Protocollo d'intesa 'No Women No Panel - Senza Donne non se ne parla', promosso dalla Rai, che persegue, tra gli altri, l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione. Presenti per la firma il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna Christian Solinas, il Sindaco del Comune di Cagliari Paolo Truzzu, il Vicesindaco del Comune di Sassari Gianfranco Meazza, il Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari Francesco Mola, la Delegata del Rettore dell'Università degli Studi di Sassari Lucia Cardone e la Presidente della Rai Marinella Soldi.

La Presidente della Rai ha visitato la sede Rai di Cagliari in viale Bonaria e incontrato il caporedattore Andrea Caglieris e i dipendenti della Tgr.

Guarda il servizio di Elena Laudante - Montaggio Matteo Sucameli