Cagliari, un'estate difficile per il canile comunale

Abbandoni in aumento, adozioni in calo: è un'estate difficile per il canile comunale di Cagliari, ormai al completo, con 159 ospiti più altri 100 gestiti in convenzione da un privato di Assemini.



Le autorità sanitarie della struttura di via Po hanno così bloccato i nuovi ingressi. Soprattutto per non compromettere il benessere dei nostri amici a quattro zampe già presenti.



Gli abbandoni non sono legati alle partenze per le vacanze, ormai non è più questo il problema. Alla base, difficoltà economiche, sociali, emotive.

Nel servizio, intervista alla veterinaria Giovanna Coppa, responsabile sanitaria del canile comunale di Cagliari.