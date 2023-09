Coldiretti, Battista Cualbu rieletto presidente

Superare i ritardi dei pagamenti in agricoltura. Andare oltre la burocrazia. Garantire la giusta remunerazione dei pastori, con un adeguato prezzo del latte. Sono queste le prime battaglie da affrontare per Battista Cualbu, rieletto presidente regionale di Coldiretti. Al suo terzo mandato, resterà in carica per altri cinque anni.

Nel servizio le interviste a Cualbu e al direttore generale dell'associazione di categoria, Luca Saba.