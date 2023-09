Tutto il sud in un'unica ZES. Tempi più lunghi per le autorizzazioni

Tutto il sud in una sola ZES, addio alle autorizzazioni uniche in 30 giorni. Cio che finora aveva funzionato si cambia. I nuovi criteri per ottenere i crediti d'imposta e i via libera nelle zone economiche speciali sono scritti nero su bianco nell'ultimo decreto sud varato dal governo. Sarà una struttura centralizzata a vagliare le richieste per tutto il mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia Sicilia e Sardegna. Una cabina di regia con il carico dei progetti del PNRR già molto gravoso

La previsione è che l'imbuto diventerà sempre più stretto con tempi non quantificabili. Cambieranno anche i settori ammessi alle agevolazioni fiscali con altre limitazioni compreso il tetto minimo dei 200 mila euro per investimento. Gli svantaggi della condizione d'insularità resteranno così come lo squilibrio con le zone economicamente più forti. Si estende l'area ma non il finanziamento da 1, 5 miliardi di euro che sembra ampiamente limitato. In attesa di ulteriori dettagli, nessuno dei Commissari straordinari giudica positivamente lo schema della ZES unica: erano speciali dal prossimo anno forse non lo saranno più.

Nel servizio di Nicola Corda l'intervista ad Aldo Cadau, Commissario straordinario della Zes Sardegna