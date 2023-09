Due nuove schiuse di tartarughe, le immagini del Corpo Forestale

La notte dell’otto settembre si sono schiuse le prime uova del nido di Pollu a Lotzorai. Il nido era stato ritrovato dal personale della Base Navale del Corpo Forestale di Arbatax, meno di due mesi fa, grazie al monitoraggio effettuato con l’ausilio dei droni.

La schiusa del nido di Pollu è stata particolarmente precoce in quanto è avvenuta dopo soli 44 giorni dalla deposizione. I ricercatori del CNR e del Centro di Recupero del Sinis di Cabras, che coordinano le attività scientifiche per la conservazione della fauna marina, individuano come una delle cause l’elevata temperatura di quel tratto di spiaggia. Le piccole tartarughe sono state avvistate da un gruppo di turisti che hanno immediatamente chiamato il Corpo Forestale e attivato il protocollo della Rete Regionale. L’orario insolito di uscita dal nido ha costretto le tartarughe a stare ferme in attesa della notte. I ricercatori hanno deciso di prelevare i 29 esemplari e liberarli intorno alle 21. Continua il presidio del nido, il terzo in Ogliastra, in attesa di altre nascite.

Nelle stesse ore a Pula è stata segnalata una nuova schiusa in un area non censita. A Pinus Village hanno preso il largo 7 piccole tartarughe. Sul luogo è stato quindi attivato un presidio degli agenti del Corpo Forestale con gli esperti della Laguna di Nora.