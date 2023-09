E-commerce, il 40% dei sardi compra online, quasi il doppio rispetto a 5 anni fa

Negli ultimi cinque anni il traffico degli acquisti online dei consumatori sardi è aumentato in modo significativo, stando a una recente analisi di Confartigianato Sardegna su dati Istat 2022-2023. Nel frattempo arrancano i piccoli negozi in tutta l'Isola, titubanti a servirsi loro stessi delle piattaforme per via degli ingenti costi collegati all'attività sul web: dalle spese per l'avvio del business alla spedizione e consegna dei prodotti fino a quelli inerenti la sicurezza dei pagamenti.