Il Cagliari si allena ad Asseminello, Ranieri verso la cittadinanza onoraria

Nel giorno del voto del consiglio comunale del capoluogo di regione per la cittadinanza onoraria a mister Claudio Ranieri - previsto alle 18 - questo pomeriggio per i rossoblù ripartono gli allenamenti al centro sportivo di Asseminello dopo lo stop per la partita degli azzurri contro la Macedonia del Nord, per le qualificazioni europee.

In questi giorni il Cagliari ha sofferto per la partenza di dieci nazionali. Sette dei quali torneranno sull'isola nei prossimi giorni. Tre invece sono già rientrati e oggi si alleneranno con il resto della squadra, si tratta di Luvumbo, Wieteska e Hatzidiakos. Nella stessa sessione, anche Pavoletti, che dopo l'amichevole con il Carbonia pare nuovamente in forma, dopo il fastidio alla coscia che è stato trattato con terapia conservativa e con un personalizzato. Si allenerà invece ancora in differenziato Petagna, per riprendersi dal fastidio al polpaccio accusato a Bologna.

Domenica prossima alla Domus la partita contro l'Udinese, un'altra squadra alle prese in questi giorni con gli impegni all'estero dei nazionali. Il Cagliari dovrà fare bella figura. Inizia a pesare quel solo punto guadagnato nelle prime tre gare del campionato.