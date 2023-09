Incendio nel camper, la Procura indaga per la morte del piccolo Samuel

Omicidio colposo.

È questa l’ipotesi di reato su cui sta lavorando la Procura della Repubblica di Tempio Pausania per la morte del piccolo Samuel Imbuzan, 12enne di Rimini in vacanza in Sardegna con la famiglia. Il suo corpo è stato trasferito a Sassari, dove lunedì sarà eseguita l’autopsia.

Al momento non ci sono ancora indagati, ma non è da escludere che nei prossimi giorni possa essere riascoltato Daniel Imbuzan, il padre di Samuel, ancora ricoverato al centro ustionati dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Sassari, e forse anche alcuni degli amici di famiglia con cui avevano creato un piccolo villaggio abusivo in una radura alle spalle della spiaggia di Bados, nel Comune di Olbia.

È stata invece dimessa questa mattina dal servizio psichiatrico della ASL di Sassari la madre, Tatiana Lisi, dove era arrivata due giorni fa in stato di choc.

L’incendio sembra essere partito dal barbecue usato dalla famiglia Imbuzan per preparare il pranzo di giovedì. Le fiamme, forse per un colpo di vento, si sono estese alla vegetazione circostante e al loro camper, dove il piccolo Samuel stava riposando. A far precipitare la situazione sono state le molte bombole di gas portate con sé dai campeggiatori, che sono esplose una dopo l’altra, creando un muro di fuoco che ha impedendo al padre e ai soccorritori di raggiungere il bambino.

Da vagliare eventuali responsabilità del Comune e dei corpi di sicurezza per non aver vigilato su quell’area e non aver impedito la sosta, anche notturna, dei camper in un sito non autorizzato, con l’uso di fiamme libere a pochi metri dalla macchia mediterranea. Una pratica diffusa anche in altre aree della Sardegna, nonostante una legge regionale lo vieti espressamente in tutta l’isola fin dal 2017. Un’usanza estremamente pericolosa, e che anche quando non sfocia in tragedie come quella di Bados è spesso molto nociva per l’ambiente.