La battaglia di una famiglia per la memoria del maresciallo Dettori

Fra i morti di Ustica, sostengono in molti, non ci sono soltanto gli 81 precipitati in mare. Un sardo emigrato in Toscana, Mario Alberto Dettori, originario di Pattada, potrebbe essere stato ucciso proprio per aver visto e saputo qualcosa di troppo. Questo pensano i famigliari del maresciallo radarista dell'Aeronautica militare, che non credono l'uomo si sia suicidato nel marzo dell'87.



Le nuove rivelazioni al quotidiano la Repubblica dell'ex premier Giuliano Amato riaprono il dibattito sul Dc9 caduto in mare il 27 giugno del 1980.

L'ipotesi è quella di un missile francese. "Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava Gheddafi - ha raccontato Amato - ma il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi".



Ed è così che Dettori, di stanza a Grosseto, quella sera potrebbe aver visto sul radar proprio una guerra in corso nei cieli sul Tirreno.



Nel servizio, l'intervista alla figlia Barbara realizzata dalla Tgr Toscana nel 2017, quando l'inchiesta, poi in seguito archiviata, fu riaperta.