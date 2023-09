Tra mongolfiere, kayak e note, il lago di Gusana brilla di turismo esperienziale

Il lago di Gusana sperimentato pagaiando con il SUP sulle sue acque appena increspate. O visto da poco lontano sfrecciando in sella a una bici immersi nella macchia mediterranea. Oppure ancora ammirato dall'alto, in tutta la sua eleganza, a bordo del cestino di una mongolfiera.

Brillante la seconda edizione del festival "Esperienze e suoni d'acqua”, la tre giorni che si è conclusa ieri a Gavoi. L'evento nato da un'idea dell'amministrazione comunale e dell'associazione Baetorra, ha visto la partecipazione anche della Fondazione di Sardegna e della Regione.

La modalità del turismo lento, sostenibile ed esperienziale è risultata, anche in questa occasione, la via maestra per l'ulteriore sviluppo del territorio. E sulle sponde del bacino artificiale già si pensa alla prossima edizione.