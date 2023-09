L'Argentiera ha un nuovo campo sportivo: "Fronte Mare"

L’Argentiera ha un nuovo spazio polifunzionale, colorato e in riva al mare, dove i bambini e gli adulti possono ritrovarsi per giocare e passare del tempo di qualità insieme, staccandosi per un po’ da cellulari e reti sociali.

Il piccolo borgo ex minerario, semi-spopolato d’inverno, ma molto frequentato in estate, è da anni al centro di progetti di recupero e riqualificazione dei grandi spazi un tempo utilizzati dalla miniera, chiusa negli anni ’60, e da chi ci lavorava e viveva.

Ad inaugurare questa mattina il nuovo spazio “Fronte Mare” sono stati gli assessori alla Cultura e allo Sport del Comune di Sassari, insieme ai curatori del progetto e a una rappresentanza della Dinamo Sassari basket, con alcuni giocatori delle giovanili e della prima squadra maschile e femminile, che nel pomeriggio parteciperanno a un minitorneo per ragazzi.

Il progetto nasce da un bando del Ministero della Cultura, il Premio Creative Living Lab, vinto per il secondo anno consecutivo dall’associazione LandWorks, che lo scorso anno aveva realizzato nello stesso borgo “La Scala”: un grande anfiteatro all’aperto per eventi culturali.

Il nuovo spazio di gioco, adatto sia per il basket che per altre discipline, è costato 50.000 euro, interamente finanziati dal Ministero, mentre il Comune ha fornito assistenza tecnica e amministrativa. A realizzare praticamente “Fronte Mare” sono stati oltre cento volontari, giunti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, che nei mesi di luglio e agosto hanno prestato un po’ del loro tempo e le loro braccia per regalare uno spazio per giocare ai bambini dell’Argentiera.