Le Giornate del Romanico, un patrimonio da scoprire

Dalla basilica di Santa Giusta alle parrocchie di Galtellì immerse nei paesaggi deleddiani: le chiese medievali di 19 comuni sardi aspettano i visitatori sabato e domenica in occasione delle Giornate del Romanico che quest’anno si svolgono contemporaneamente in Sardegna, Sicilia e Lombardia sotto l’egida di Italia Romanica iniziativa che unisce le tre associazioni regionali: in Sardegna la fondazione Isola del Romanico con sede a Santa Giusta.

Italia Romanica continua nelle chiese di altri 17 comuni sardi nel fine settimana del 23 settembre e quindi a partire da sabato 30 in altri 24 comuni dell’isola. Tutte le visite a basiliche, cattedrali, chiese campestri e monasteri di 88 comuni sardi saranno guidate e gratuite. A Bonarcado sabato e domenica le guide parleranno in sardo. A Samassi apre l’unica chiesa dell’isola dedicata a San Geminiano, a Silanus sempre questo finesettimana si potrà visitare Santa Sabina, la chiesa sorta su un insediamento nuragico. Per scoprire quali monumenti saranno aperti e in quali giornate occorre consultare il sito romanicosardegna.org

Nel servizio l'intervista a Antonello Figus

pres. Fondazione Isola del Romanico