Mense scolastiche, il Comune di Cagliari pensa a un avvio anticipato

Scuola al via. Ma a Cagliari per il servizio mensa occorrerà attendere ancora.



Secondo il calendario ormai classico, legato a esigenze organizzative e logistiche, nel capoluogo di regione la refezione scolastica dovrebbe partire nei primi giorni di ottobre. Il Comune tuttavia ha l'intenzione di anticipare di almeno una settimana, se possibile, l'avvio. Si lavora su questo fronte.



Cinquantacinque in totale le mense gestite dall'amministrazione tramite un appalto nazionale. Oltre 632mila i pasti serviti nell'anno 2022/2023.



Nel servizio, l'intervista a Marina Adamo, assessora comunale alla Pubblica istruzione.