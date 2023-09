Pedalare a Cagliari, un percorso a ostacoli

Piste ciclabili senza una continuità, a volte si interrompono persino di fronte a un'edicola, come in via Gaetano Salvemini.

Automobilisti spericolati o semplicemente distratti.

Un manto stradale spesso da migliorare.

Sono le croci quotidiane dei ciclisti nel capoluogo di regione.

Nel servizio le interviste a Efisio Farigu, vicepresidente Fiab Cagliari, e a Virgilio Scanu, presidente Fiab Cagliari.